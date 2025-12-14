GÜNDEM / 14 Aralık 2025

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK-Göztepe, Fatih Karagümrük-Kocaelispor, Trabzonspor-Beşiktaş, Samsunspor-Başakşehir müsabakaları yapılacak.

(Gaziantep/14.30/İstanbul/17.00/Trabzon/Samsun/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 17. haftasına Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor, Erzurumspor FK-Bodrum FK, Van Spor-Ümraniyespor ve Pendikspor-Iğdır FK maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/Erzurum/13.30/Van/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Aliağa Petkimspor-Trabzonspor, Mersinspor-Esenler Erokspor ve Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçları oynanacak.

(İzmir/15.30/Mersin/18.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

4- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası, Emlak Konut-Nesibe Aydın ve Dardanel Çanakkale Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/Çanakkale/16.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftası tamamlanacak; Kuzeyboru-Türk Hava Yolları, VakıfBank-Nilüfer Belediyespor Eker, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Zeren Spor, Bahçelievler Belediyespor-Fenerbahçe Medicana, İlbank-Aras Kargo ve Galatasaray Daikin-Beşiktaş maçları yapılacak.

(Aksaray/14.00/İstanbul/14.00/16.00/19.00/Aydın/15.00/Ankara/16.30) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 18. haftasına Güneysuspor-İstanbul Gençlik, Nilüfer Belediyespor-Rize Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve Depsaş Enerji As-Altınpost Giresunspor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/13.00/Bursa/Muğla/14.00/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.