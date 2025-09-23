TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Malta ile Filistin Destek Vurgusu

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Angelo Farrugia ile yaptığı görüşmede, "Filistin halkının yaşadığı bu soykırıma karşı Malta'nın verdiği desteği takdirle karşılıyoruz. Ama artık insanlığın sabrı taşmıştır. Bundan 2-3 sene evvel İngiltere'nin, Fransa'nın, Kanada'nın Filistin Devleti'ni, iki devletli bir çözümü savunacaklarına kimse inanmazdı. Bugün İsrail'in geldiği saldırganlık, soykırımın artık insanlığın kemiğine dayanmış olması böyle bir dalgayı oluşturuyor." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Angelo Farrugia ile Meclis'te baş başa görüşme gerçekleştirdi. Farrugia ve heyetini TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, sözlerine, Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurması dolayısıyla Malta'ya tebriklerini ileterek başladı.

Kurtulmuş, "Malta'nın Filistin'i tanımış olması fevkalade önemli bir adımdır. Başından itibaren Filistin halkının yaşadığı bu soykırıma karşı Malta'nın verdiği desteği takdirle karşılıyoruz. Ama artık insanlığın sabrı taşmıştır. Bundan 2-3 sene evvel İngiltere'nin, Fransa'nın, Kanada'nın Filistin Devleti'ni, iki devletli bir çözümü savunacaklarına kimse inanmazdı. Bugün İsrail'in geldiği saldırganlık, soykırımın artık insanlığın kemiğine dayanmış olması böyle bir dalgayı oluşturuyor. Malta'nın da Filistin'i tanımış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Türkiye ile Malta arasında gelişen ilişkilerden memnuniyet duyduklarını belirten Kurtulmuş, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin gelişmesi açısından parlamentolar arasında var olan dostluk gruplarına büyük sorumluluk düştüğünü, dostluk gruplarınca karşılıklı yürütülen çalışmaların Türkiye ve Malta'yı yakın temasa sokacağını ve Türkiye ile Malta arasındaki ikili ticaret hacminin 1 milyar dolar seviyesine ulaşmasının önemli olduğunu vurguladı.

Gazze'de yaşananların sadece İsrail'in saldırganlığını değil, aynı zamanda Akdeniz bölgesinin çok kısa bir sürede istikrarsızlığa dönebileceğini ve burada önemli çatışmaların olabileceğini gösterdiğini belirten Kurtulmuş, büyük ülkelerin çıkarlarının kesiştiği, neredeyse dünyanın bütün donanmalarının yer aldığı Akdeniz'de yeni bir barış perspektifine ihtiyacın bulunduğuna dikkati çekti.

Kurtulmuş, gelecek yıl nisan ayında PAB 152. Genel Kurulu'nun İstanbul'da gerçekleştirileceğini belirterek, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Farrugia'ya davetini iletirken ayrıca Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nda gelecek dönemde Malta'yı da görmek istediklerini söyledi. İsrail'in Gazze'deki işgalinin eninde sonunda biteceğini belirten Kurtulmuş, Netanyahu ve ekibinin uluslararası mahkemelerde yaptıklarının hesabını vereceğine inandıklarını vurguladı.