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Numan Kurtulmuş'tan, Fenerbahçe Beko'ya Şampiyonluk Tebriği

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Basketbol Süper Ligi'nde üst üste üçüncü kez şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu sosyal medyadan kutladı.

(ANKARA)- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste üçüncü kez şampiyon olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Beko'ya yönelik kutlama mesajı yayımladı.

Kurtulmuş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum"

Kaynak: ANKA
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