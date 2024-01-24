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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini ve öğretmenlerini mecliste ağırladı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini ve öğretmenlerini milli iradenin tecelligahı Meclisimizde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Kurtulmuş, gençlere başarılar, öğretmenlere kolaylıklar diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini ve öğretmenlerini mecliste ağırladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini ve öğretmenlerini milli iradenin tecelligahı Meclisimizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Gençlerimize derslerinde başarılar, öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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