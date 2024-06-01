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TBD Başkanı: Bilişim sektörü dünyada 5 trilyon dolarlık bir sektör

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Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Aktepe, bilişimin dünyada 5 trilyon dolarlık bir sektör olduğunu ve siber saldırıların verdiği zararın ise 8 trilyon dolar olduğunu açıkladı. Aktepe ayrıca, Türkiye'nin bilişim sektöründeki potansiyeli ve siber güvenlik saldırılarının zararını değerlendirdi.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Aktepe, bilişimin dünyada 5 trilyon dolarlık bir sektör olduğunu, siber saldırıların verdiği zararın ise 8 trilyon dolar olduğunu söyledi.

Aktepe, bilişim sektörünün dünyada ve Türkiye'de geldiği yeri ve siber güvenlik saldırılarının neden olduğu zararı açıkladı.

Anadolu Ajansı Teyit Hattı'na konuşan Aktepe, "Gelinen noktada bilişim dünyada 5 trilyon dolarlık, Türkiye'de de 2023 rakamlarıyla 409 milyar liralık bir sektör." dedi.

Yazılımda yapılan ihracat 2022'de 3,5 milyar dolarken 2023'te 5 milyar dolara çıktığını belirten Aktepe, "2030'da ise 15 milyar doları geçmesi bekleniyor." bilgisini verdi.

Siber güvenlik saldırılarının dünyaya verdiği zarara değinen Aktepe, şu değerlendirmede bulundu:

"Siber güvenlik saldırılarının dünyada verdiği zarar çok büyük. Dünyadaki bilişim sektörü, 5 trilyon dolar. Bu siber saldırıların verdiği zarar 8 trilyon dolar. 2025 yılında bunun 10 trilyon dolar olacağı varsayılıyor. Yani bu hakikaten çok büyük bir rakam ve bunun üzerinde çok durmamız lazım. Ama teknolojinin gelişme sürecine baktığımda yapay zeka nasıl kullanılırsa kullanılsın bunu sıfır noktasına getirmek mümkün değil. Mümkün de olmayacak. Dolayısıyla insanlarımızı buna göre farkındalık eğitimleriyle yetiştirmek zorundayız."

"Önümüzdeki birkaç yıl, Türkiye açısından gerçekten çok önemli"

Aktepe, şunları söyledi:

"Önümüzdeki birkaç yıl, Türkiye açısından gerçekten çok önemli. Çünkü biz artık Türkiye'nin bir eşik noktasında olduğunu, bu eşik noktasına geleceği değerlere, potansiyele sahip olduğunu görüyoruz. Eşik noktasını aştığımız zaman -ki onu da çok küçük çabalarla aşacağımızı düşünüyorum, yeter ki işbirliğiyle ortak aklı kendi aramızda oluşturalım- o eşik noktasını geçtikten sonra da Türkiye'yi tutacak hiçbir güç görmüyorum. Çünkü o potansiyel bizde var."

Kaynak: AA / Güncel

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