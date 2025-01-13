Üye Girişi
Haberler
Özgür Özel'in konuşması sırasında 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganı atıldı

Özgür Özel konuşurken 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganları yükseldi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı gündemimizde

Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın adaylığı için kritik mesaj
Ömer Çelik, Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği belediye başkanı hakkında konuştu

Ömer Çelik, AK Parti'ye davet edilen belediye başkanı hakkında konuştu
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

O ülkede kumarhaneleri yasallaştırdılar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland, turizmi ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla kumarhaneleri yasallaştıran yasa tasarısını onayladı. Başbakan Şinavatra, bu kararın topluma uzun vadede fayda sağlayacağını belirtti. Yasaya göre kumarhaneler, belirli kompleksler içinde yer alacak ve Tayland vatandaşlarından giriş ücreti alınacak.

Tayland'da hükümet, turizm ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla kumarhaneleri yasallaştıran yasa tasarısını onayladı.
Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, kabine ile yaptığı toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"TÜM TOPLUMA FAYDA SAĞLAYACAK"

Turizmi ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla kumarhaneleri yasallaştıran bir tasarının kabinede onayladığını aktaran Şinavatra, kararın "uzun vadede tüm topluma fayda sağlayacağını" söyledi.

Tasarının yasalaşması halinde kumarhanelerin otel, kongre salonu, alışveriş merkezi veya tema parkı gibi farklı işletmeleri içinde barındıran kompleks içinde faaliyet göstermesine izin verilecek.

Tayland vatandaşlarından giriş ücreti alınması planlanan kumarhaneler, yabacılara ücretsiz olacak. Ayrıca 20 yaşından küçükler de kumarhanelere giremeyecek. Boks ve at yarışı bahislerinin yasal olduğu Tayland'da, kumarhaneler yasa dışı faaliyet gösteriyordu.

O ülkede kumarhaneleri yasallaştırdılar
Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
img

Ayşe Barım olayını yıllar önce Ahmet Kural mı patlattı?
img

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
img

Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes aynı dertten yakındı
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Bizde de acilen serbest olmalıdır. 5 li çete daha çok kazanmalıdır. Ülkemiz alkol , faiz , iddia , milli piyango dan olduğu gibi kumardan da iyi para kazanabilir.

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

çok yuvalar yıktı çok insanı perişan etti yasaklanmalı kumar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya çekti' iddiası

Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya aldı
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta gol yağmuru var

Konya'da gol yağmuru var! Tempo bir an olsun düşmüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li belediye başkanından açıklama geldi

Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li başkan konuştu

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe'nin 2. golünden önceki pozison korner mi aut mu? Konyaspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Konyaspor Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 1 dersten kalınca belge alınır mı (lise)? Konyaspor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Konyaspor Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kızıl Goncalar bitti mi, yayından kaldırıldı mı FİNAL mi yaptı? KOSKİ Konya su kesintisi! 13-14 Ocak Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor eleme adayları kim? 13 Ocak Pazartesi Survivor'da potada kimler var? İZSU İzmir su kesintisi! 13-14 Ocak Buca, Menderes, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 13-14 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 13 Ocak Pazartesi? Kızıl Goncalar neden yok? Bu akşam Kızıl Goncalar yeni bölüm yok mu, yen bölüm ne zaman?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.