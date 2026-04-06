Tayland Başbakanı, kamu çalışanlarının ardından özel sektörün de evden çalışması çağrısı yaptı

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası artan enerji fiyatları nedeniyle özel sektöre evden çalışma düzenlemesini benimsemesi çağrısında bulundu. Enerji tedarikinin yönetimi ve tasarruf önlemleri üzerine önerilerde bulundu.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle artan enerji fiyatları sonrası kamu çalışanlarının ardından özel sektörün de evden çalışma düzenlemesini benimsemesi çağrısında bulundu.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tayland Başbakanı Charnvirakul, ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Charnvirakul, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın küresel tedarik riskini artırdığını ve artan fiyatların ötesinde, petrol ithalatının güvence altına alınmasının da zorlaşabileceğini kaydetti.

Enerji tedarikinin daha iyi yönetilmesi, vatandaşlar üzerindeki etkisinin azaltılması ve bu konuda farkındalığın artırılması gerektiğini belirten Charnvirakul, özel sektöre de evden çalışma düzenlemesini benimsemesi çağrısında bulundu.

Charnvirakul ayrıca, özel araç kullanımı yerine toplu taşımanın tercih edilmesi ve daha fazla elektrik tasarrufu yapılmasını tavsiye ederek gerekli görülmesi halinde ek önlemlerin de alınabileceğine işaret etti.

Tayland hükümeti, Orta Doğu'daki gerilimin yakıt tedarikinde yarattığı baskının ardından tasarruf amacıyla devlet kurumlarındaki çalışanların evden çalışması kararı almıştı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında artışlara neden olmuştu.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
