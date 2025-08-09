Tavşanlı'da İş Yerinde Yangın Çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Gaffar Okkan Caddesi'ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, bitişikteki ev ve iş yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İş yerinde hasara neden olan yangın, dronla görüntülendi.