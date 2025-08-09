Tavşanlı'da İş Yerinde Yangın Çıktı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Gaffar Okkan Caddesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Gaffar Okkan Caddesi'ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, bitişikteki ev ve iş yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İş yerinde hasara neden olan yangın, dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Alibey Aydın - Güncel