Tavşanlı'da İş Yerinde Yangın Çıktı

Tavşanlı'da İş Yerinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Gaffar Okkan Caddesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Gaffar Okkan Caddesi'ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, bitişikteki ev ve iş yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İş yerinde hasara neden olan yangın, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Alibey Aydın - Güncel
FIFA'dan Adana Demirspor'a kötü haber

FIFA'dan gece yarısında kötü haber! Türk takımına 6 puan silme cezası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onayladı

Kabine onayladı! İsrail ordusu işgale hazırlanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.