TAV'dan açıklama

TAV, Tunus'taki operasyonlarıyla ilgili şirket veya çalışanları hakkında soruşturma bulunmadığını ve Tunuslu yetkililerle iş birliği içinde hareket ettiklerini açıkladı.

TAV'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tunus'taki operasyonlarımızla ilgili medyada yer alan haberlere ilişkin olarak, şirketimiz ya da şirketimiz çalışanları hakkında yürütülen bir soruşturma bulunmadığını vurgulamak isteriz. Şirketimiz her konuda Tunuslu yetkililerle tam ve açık bir iş birliği içinde hareket etmektedir. Şubat 2007'den bu yana hisseleri halka arz olan şirketimizin en yüksek uluslararası etik standartlarla tam uyumlu olarak hareket ettiğini vurgulamak isteriz."

