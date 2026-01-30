TAV'dan açıklama

TAV, Tunus'taki operasyonlarla ilgili şirket ya da şirket çalışanları hakkında yürütülen bir soruşturma bulunmadığını açıkladı.

TAV'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tunus'taki operasyonlarımızla ilgili medyada yer alan haberlere ilişkin olarak, şirketimiz ya da şirketimiz çalışanları hakkında yürütülen bir soruşturma bulunmadığını vurgulamak isteriz. Şirketimiz her konuda Tunuslu yetkililerle tam ve açık bir iş birliği içinde hareket etmektedir. Şubat 2007'den bu yana hisseleri halka arz olan şirketimizin en yüksek uluslararası etik standartlarla tam uyumlu olarak hareket ettiğini vurgulamak isteriz."