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Tatvan'da Sobacılar Sezonu Erken Açtı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte soba satışlarında artış yaşandı. 25 yıldır soba üreten Harun Susem, sonbaharın erken gelmesi ve doğalgaz zamlarının etkisiyle talebin yükseldiğini belirtti. Kırsal kesimde soba kullanımının yaygın olduğunu ve sac soba çeşitlerine olan ilginin arttığını ifade etti.

Tatvan'da sobacılar sezonu erken açtı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde sonbaharın gelmesi ve havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sobacılarda sezon erken açıldı.

Tatvan'da havaların aniden soğumasıyla birlikte sobacılarda yoğunluk yaşanmaya başlanırken, farklı şekil ve modellerdeki sobalar ise büyük ilgi görüyor. 25 yıldır soba üretimi ve satışı yapan Harun Susem, bu yıl soba satışlarının beklenenden erken hareketlendiğini belirtti. Susem, sonbaharın erken bastırması ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla soba talebinde büyük bir artış yaşandığını söyleyerek, "Havaların soğuması ile birlikte insanlar soba arayışına girdi. Bu sene doğalgaza gelen yüksek zamlar da talebi etkiledi. Vatandaşlar daha ekonomik ısınma yöntemlerine yöneldi, bu nedenle soba satışlarına erken başladık" dedi.

Özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşların soba tercihlerine dikkat çeken Susem, "Kırsal bölgelerde doğalgaz altyapısı bulunmadığı için soba kullanımı daha yaygın. Bu yıl sac soba çeşitlerine olan ilgi oldukça fazla. Ürünlerimizin büyük bir kısmını kırsal kesimlere satıyoruz" diye konuştu.

Kış aylarına yaklaşırken, alternatif ısınma yöntemleri olarak sobaya olan talebin daha da artması bekleniyor.

Tatvan'da Sobacılar Sezonu Erken Açtı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP GÖKHAN KILIÇ - Güncel

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