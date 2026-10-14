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Tatvan'da 29 Ekim dolayısıyla atletizm müsabakası yapıldı, 250 öğrenci yarıştı

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Bitlis Tatvan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla atletizm müsabakası düzenlendi; 30 okuldan 250 öğrenci yarıştı. Genç erkekler, genç kızlar, yıldız erkekler ve yıldız kızlar olmak üzere 4 kategoride dereceye giren öğrenciler törenle madalyalarını aldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen atletizm müsabakasında 30 okuldan 250 öğrenci mücadele etti.

Kaymakamlık öncülüğünde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen müsabakalar, genç erkekler, genç kızlar, yıldız erkekler ve yıldız kızlar olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirildi.

Kategorilerinde dereceye girmek için yarışan öğrenciler, müsabakaların ardından düzenlenen törenle madalyalarını aldı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla atletizm müsabakaları düzenlediklerini söyledi.

Ak, "30 okuldan toplam 250 öğrencimiz bu müsabakalara katıldı. Başarılı bir şekilde müsabakalar sonuçlandı. Tüm sporcularımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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