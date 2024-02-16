Taşova ilçesinde otobüslerde emniyet kemeri kullanımı değerlendirildi

Taşova ilçesinde otobüslerde yolcuların emniyet kemeri kullanımına ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde, Kaymakam Efe Kılıç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, şehirlerarası yolcu otobüslerinde yolcuların emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların hassasiyetle takip edilmesi, terminallerde ve güzergahlarda yapılacak denetimlerde emniyet kemeri takmanın önemi ve yasal zorunluluk olduğu konusunda bilgilendirilme yapılması, firmaların yolculara emniyet kemeri konusunda bilgi verilmesi konuları değerlendirildi.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, İlçe Emniyet Müdürü Arif Çetin, yolcu taşımacılığı hizmeti veren firma temsilcileri ve şoförler katıldı.

???????