Taşova'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Yeşilırmak Şehit Ferhat İlkokulunda düzenlenen etkinlikte konuşan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, yerli üretime katkı sağlamanın ve bu bilinci gelecek nesillere aktarmanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

Tümer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada üretimin önemini çocuklarımıza anlatmak gerekiyor. Bir ülkenin üretmesi, dışarıya muhtaç olmadan üretmesi düşüncesinin oluşması lazım. Öğrencilerimize bu bilinci kazandırmak için her yıl ülkemiz genelinde olduğu gibi bizde bu etkinliği yapıyoruz."

Etkinliğe, Kaymakam Salih Kartal, kurum müdürleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.