Haberler

Taşova'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Taşova ilçesinde, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Yeşilırmak Şehit Ferhat İlkokulunda düzenlenen etkinlikte konuşan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, yerli üretime katkı sağlamanın ve bu bilinci gelecek nesillere aktarmanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

Tümer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada üretimin önemini çocuklarımıza anlatmak gerekiyor. Bir ülkenin üretmesi, dışarıya muhtaç olmadan üretmesi düşüncesinin oluşması lazım. Öğrencilerimize bu bilinci kazandırmak için her yıl ülkemiz genelinde olduğu gibi bizde bu etkinliği yapıyoruz."

Etkinliğe, Kaymakam Salih Kartal, kurum müdürleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu TBMM'ye sundu! Raporda SDG şartı var

AK Parti merakla beklenen raporu TBMM'ye sundu! SDG şartı var
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Görümce dehşeti! Eski yengesini akaryakıt istasyonunda bıçakladı

Görümce dehşeti! Akaryakıt istasyonunu kana buladı
Japonya'daki sauna yangınında 2 kişi feci şekilde can verdi

Çıkan yangında saunada mahsur kalan karı koca feci şekilde can verdi
Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar

Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor
40 yıl önce dehşet saçan seri katil, zehirli iğneyle idam edildi

Ülkeyi kana bulayan seri katil, 40 yıl sonra idam edildi
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını radara aldı

Tedesco'nun "Beğeniyorum" dediği yıldıza kancayı attı
title