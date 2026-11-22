Taşova Belediyesi, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü 67-24 yenip lider kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler 1. Lig B Grubu 6. hafta maçında Taşova Belediyesi, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü 67-24 mağlup etti. Taşova Spor Salonu'ndaki maçta ilk yarıyı 29-6 önde bitiren ev sahibi takım, liderliğini sürdürdü.
Hentbol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda 6. hafta maçında Taşova Belediyesi, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü 67-24 mağlup etti.
Taşova Spor Salonu'nda oynanan müsabakada ev sahibi takım Taşova Belediyespor ilk yarıyı 29-6 önde kapattı.
Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü devam ettiren ev sahibi takım maçtan 67-24 üstün ayrılarak liderliğini devam ettirdi.
Maçı, Yeni Parti Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, Yeni Parti Amasya İl Başkanı Mediha Özlem İlgen, Yeni Parti İlçe Başkanı Ömer Sayan, Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel ve taraftarlar izledi.