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Taşköprü sarımsağının geleceği için stratejik yol haritası hazırlanacak

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Türkiye'nin coğrafi işaretli ve AB tescilli Taşköprü sarımsağının marka değerini artırmak için KUZKA desteğiyle yol haritası belirlenecek. Proje kapsamında üretim, depolama, paketleme ve pazarlama süreçleri incelenerek stratejik bir belge hazırlanacak.

Türkiye'nin coğrafi işaretli ve Avrupa Birliği tescilli önemli tarım ürünleri arasında yer alan Taşköprü sarımsağının marka değerini artırmaya yönelik yol haritası belirlenecek.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle hayata geçirilecek "Taşköprü Sarımsağı Ürünü İçin Yol Haritası Hazırlanmasına Yönelik Danışmanlık Hizmeti Projesi"nin protokolü, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan tarafından imzalandı.

Taşköprü Belediyesi tarafından yürütülecek proje kapsamında sarımsağın üretiminden depolanmasına, paketlemesinden pazarlamasına kadar tüm süreçleri detaylı şekilde incelenecek.

Elde edilecek veriler doğrultusunda ürünün katma değerini artıracak ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek stratejik yol haritası hazırlanacak.

Eraslan, buradaki konuşmasında, Taşköprü sarımsağının mevcut durumunun analiz edilerek değer zincirinin ortaya konulacağını söyledi.

Paydaşların katılımıyla düzenlenecek çalıştaylar sonucunda yatırım ve proje önerilerini de içeren kapsamlı bir strateji belgesi hazırlanacağını anlatan Eraslan, "Özellikle depolama, paketleme, markalaşma ve pazarlama alanlarında yeni adımlar planlanıyor. Taşköprü'de her yıl yaklaşık 25 bin ton sarımsak üretilirken, 2 bin 500'den fazla üretici geçimini bu üründen sağlıyor. Ancak depolama ve pazarlama imkanlarının yetersizliği nedeniyle ürünün önemli kısmı hasat döneminde düşük fiyatlarla satışa sunuluyor. Hazırlanacak yol haritasıyla bu sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor." dedi.

Arslan ise projenin ilçe tarımı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Taşköprü sarımsağımızın marka değerini yükseltecek önemli bir süreci başlatıyoruz. Üreticilerimizin daha fazla kazanmasını sağlayacak, ürünümüzün ulusal ve uluslararası pazarlardaki gücünü artıracak bu proje ile geleceğe yönelik güçlü bir yol haritası oluşturacağız. Taşköprü'müz için üretmeye, tarımımıza değer katmaya ve geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz
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