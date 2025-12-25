Haberler

Taşköprü'de zabıtadan yılbaşı öncesi kuruyemişçilere denetim

Taşköprü Belediyesi zabıta ekipleri, yılbaşı öncesi kuruyemiş satışını yapan işletmeleri denetledi. Denetimlerde son kullanma tarihlerinin yanı sıra hijyen koşulları ve fiyat etiketi kontrolleri yapıldı.

Taşköprü Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde kuruyemiş satışı yapan işletmelerde denetim yaptı.

İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimde ürünlerin son kullanma tarihi, fiyat etiketi, hijyen koşulları ve gramaj uygunluğu kontrol edildi.

Zabıta Müdürü Hüseyin Mola, tüketicinin korunması ve haksız fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla çalışmaların yoğunlaştırıldığını ifade ederek, esnafın kurallara uymaya özen göstermesi gerektiğini vurguladı.

Mola, denetimlerin yılbaşı döneminde artan alışveriş hareketliliği nedeniyle ilçe genelinde üst seviyeye çıkarıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
