Taşköprü Belediye Başkanı Arslan'dan sarımsak tarlasında çalışan işçilere ziyaret

Taşköprü Belediye Başkanı Arslan'dan sarımsak tarlasında çalışan işçilere ziyaret
Güncelleme:
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, sarımsak dikim sezonunun başlamasıyla birlikte Seyitler köyündeki tarlada günlükçü işçileri ziyaret etti. Sarımsağın yerel üreticiler için büyük bir geçim kaynağı olduğunu vurgulayarak iyi dileklerde bulundu.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, sarımsak dikiminde çalışan işçileri ziyaret etti.

Avrupa Coğrafi İşaret Belgesi'ne sahip Taşköprü sarımsağının dikim sezonu başladı. Sezonun ilk günlerinde Seyitler köyünde Namık Güneş'e ait sarımsak tarlasında çalışan günlükçüleri ziyaret eden Arslan, sofralarına konuk oldu.

Arslan, AA muhabirine, sarımsağın bölge açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Sarımsak, üreticilerimizin en büyük geçim kaynağıdır. Kimimiz düğününü, kimimiz geçimini sarımsak hasadına göre planlar. Günlükçülerimizle aynı sofrada buluşarak ekmeğimizi paylaştık. Yeni sezonun ilçemize, Kastamonu'muza ve tüm üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Namık Güneş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Belediye Başkanımızın tarlamıza gelmesi bizleri çok mutlu etti. Soframıza misafir oldu, birlikte yemek yedik, ardından sarımsağımızı diktik. Nazik ziyaretleri için kendisine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
