Haberler

Ayı, tarihi 'hanay'lara girip balları yedi; arıcılar yardım istedi

Ayı, tarihi 'hanay'lara girip balları yedi; arıcılar yardım istedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Taşkent ilçesindeki Balcılar Mahallesi yaylalarında 'hanay' adı verilen taş yapılar, bir ayının saldırısı sonucu yoğun hasar gördü. Bal üreticileri, ayının kovanları tahrip ettiğini ve devletin acil önlem almasını istediğini belirtti.

KONYA'nın Orta Toroslarda yer alan ilçesi Taşkent'in Balcılar Mahallesi yaylalarındaki 'hanay' adı verilen ve zamana meydan okuyan taş yapılara giren ayı, tüm balları yedi. Bal üreticileri, bazı hanayların demirlerini söküp, bazılarının çatısından girerek kovanlara zarar veren ayı için önlem alınmasını istedi.

Orta Torosların 2 bin rakımlı tepelerinde kurulu mahallenin yaylalarında, 'hanay' adı verilen yapılarla yüzyıllardır sürdürülen ve 'kara kovan balı' olarak bilinen bal üretimi, ayı saldırısı nedeniyle büyük zarar gördü. Bazı hanayların demirlerini söküp, bazılarının çatısından giren ayı, yüzlerce arı kovanını kullanılamaz hale getirdi. Ayı saldırısı nedeniyle zarar ettiğini söyleyen bal üreticisi Süleyman Bina (69), "Biz güvenli olsun diye demirlerle kapladık ama ayıya güvenemiyoruz. Sadece benim değil, tüm komşuların balını yemiş. Biz atalarımızdan beri bu işi yapıyoruz. Şimdiye kadar böyle bir şey görmedik. Hiçbir şey bırakmamış. Devletimizden yardım istiyoruz" dedi.

'ACİL ÖNLEM ALINMALI'

Hanaylara saldıran ayının, arıcılık yapan çiftçilere büyük zarar verdiğini söyleyen Hasan Hüseyin Kahrıman ise "Buraya gelen ayı, hanayları parçaladı. Bazısına tünel kazarak girdi, bazılarının demirlerini söktü. Çoğu hanayı parçalamış, balları tüketmiş. Bu devam edip gidecek. Bu duruma acil önlem alınmalı. Bu bölgede arıcılık, Roma Dönemi'nden bu yana devam ediyor. Buradaki insanlar ellerindeki imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyor, ayı gelip yıkıyor. Bu duruma acil önlem alınması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu

Türkiye'nin nüfusu geçen yıla göre arttı! İşte güncel rakam
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz

TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
Dosyada şoke eden detay! Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış

Sapık milyarderden esrarengiz alışveriş! Galonlarca satın almış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muğla'da geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, sabah ölü bulundu

Geceyi kiralık teknede geçirdiler, uyandıklarında felaketi yaşadılar
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Telefon kavgası facia ile bitti! Yeğenini dövdü, ablasını bıçaklayıp balkondan atladı

Dayı dehşet saçtı! Bir telefon konuşması 3 kişiyi hastanelik etti
Muğla'da geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, sabah ölü bulundu

Geceyi kiralık teknede geçirdiler, uyandıklarında felaketi yaşadılar
Atletico Madrid'e büyük şok! Günler önce 5 attıkları takım bu kez acımadı

Günler önce 5 attıkları takım bu kez acımadı
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı

Brezilyalı oyuncu Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı