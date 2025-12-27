Küme Vakfının düzenlediği "Tasarım İşi" programı başladı

Kültür Medeniyet Vakfının (KÜME) tasarım ekosistemi Alan'ın ikinci etkinliği Tasarım İşi, "Her Şey Tasarımdır" mottosuyla Haliç Üniversitesi'nde başladı.

TEKNOFEST İstanbul'da "Alan KÜME'nin ekosistemidir" sloganıyla gerçekleştirilen sürecin ikinci buluşmasında öğrenciler, akademisyenler ve sektörün öncü isimleri bir araya geldi.

Programda yazar Dr. Mustafa Özel de "Kapitalizmin İnsani Olmayan İnsan ve Toplum Tasarımı" başlıklı bir konuşma yaptı.

Tarihin, insanların değil nesnelerin tarihi olduğunu dile getiren Özel, bunun Cengiz Han, Büyük İskender ya da Napolyon gibi figürlerin yön verdiği bir süreç olarak okunamayacağını söyledi.

"Kapitalist mal üretmez, müşteri üretir"

Özel, tarihteki birçok liderin kitlelere bağlı olarak bir figür haline geldiklerini belirterek, "Tolstoy'un 'Savaş ve Barış' kitabında bir cümle var, 'Çar, tarihin kölesidir.' Yani tarihi sürükleyen kitlelerdir. Kitleler ise 7-24 eşyanın, tasarımların peşinden koşarlar. 'Büyük adam' dediğimiz insanlar ise doğru pozisyon alıp, o eşyanın peşinde koşturan kitleleri hedeflerine daha çabuk ulaştıranlardır." dedi.

Modern dönemde tasarımların, ihtiyaçlardan ziyade arzular sebebiyle geliştiğine dikkati çeken Özel, şöyle devam etti:

"Modern dönemde insanların karnını doyurmak değil, sermayedarların kasalarını doldurmak esas mesele haline gelmiştir. Sermayedarların kasalarının dolabilmesi için insanların gözü doymaz, tamahkar hale getirilmesi lazım. Kapitalist mal üretmez, müşteri üretir. Daha fazla tüketim yaptırmanın yollarını arar."

"Kapitalizm de ebedi değildir"

Özel, tasarımın temelinde korku, hırs ve tamahın yer aldığını aktararak, bu duyguların insanı doğaya ve diğer insanlara karşı çeşitli şeyler tasarlamaya sevk ettiğini ifade etti.

Söz konusu korkunun bugün de varlığını sürdürdüğünü dile getiren Mustafa Özel, "Burada yalnızca bir Türk ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak düşünüp konuşamayız. Tüm insanlık adına, çocuklarımız, torunlarımız ve onların çocukları için düşünmek zorundayız." diye konuştu.

Özel, hiçbir sistemin tarih dışı olmadığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Kurulan bütün devletler, imparatorluklar, sistemler yok olmuşlardır. Kapitalizm de ebedi değildir. İçinde yaşadığımız, bizim tamahkarlığımızı, hırsımızı normalleştiren, meşrulaştıran bu sistem de ebediyen sürüp gidecek değildir. Biz güzel örneklerle, küçük çabalarla geleceğe umut olabilirsek, ışık olabilirsek, bu kötü sistem yok olup gitse de otomatik olarak yerine daha güzelinin geleceğinin de bir garantisi yoktur. Daha güzelinin gelmesi bizim çabalarımıza bağlıdır. Her türlü çabamızın kümülatif neticesi olarak ortaya çıkacaktır."