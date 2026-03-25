Tarsus ilçesinde topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen çilekler hasat edildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen çileklerin hasadı, Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte yapıldı. Etkinlikte, öğrenciler uygulamalı eğitim görme fırsatı buldu.

Tarsus Belediyesi tarafından Çağlayan Mahallesi'ndeki 2165 metrekarelik serada üretilen çilek için hasat etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Tarsus TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım ve Gıda Alanı öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen meyveleri toplayıp sepetlere yerleştirdi.

Etkinlik sayesinde öğrenciler, uygulamalı eğitim görme şansı buldu.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz
