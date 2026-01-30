Mersin'de sağanak; dereler taştı, yolları su bastı
Mersin'in Tarsus ilçesinde kurulan motopomp sistemleri, 25 bin dönüm araziyi su altında kalmaktan kurtararak çiftçilerin yüzünü güldürdü.
TARSUS'TA TARLALARI POMPALAR KURTARDI
Mersin'in Tarsus ilçesinde 2018 yılında kurulan 9 motopomp, 25 bin dönüm araziyi su altında kalmaktan kurtardı. Bahşiş Mahallesi Muhtarı Mehmet Güllü, pompaların kurulumu için devlet yetkililerine teşekkür etti.
Çiftçi Orhan Ercan ise "Yıllar önce 4 defa arazimizi su bastı. Pompalar sayesinde artık sorun yaşamıyoruz" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel