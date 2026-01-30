Haberler

Mersin'de sağanak; dereler taştı, yolları su bastı

Mersin'de sağanak; dereler taştı, yolları su bastı
Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde kurulan motopomp sistemleri, 25 bin dönüm araziyi su altında kalmaktan kurtararak çiftçilerin yüzünü güldürdü.

TARSUS'TA TARLALARI POMPALAR KURTARDI

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2018 yılında kurulan 9 motopomp, 25 bin dönüm araziyi su altında kalmaktan kurtardı. Bahşiş Mahallesi Muhtarı Mehmet Güllü, pompaların kurulumu için devlet yetkililerine teşekkür etti.

Çiftçi Orhan Ercan ise "Yıllar önce 4 defa arazimizi su bastı. Pompalar sayesinde artık sorun yaşamıyoruz" dedi.

500

