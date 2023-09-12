Tarsus Belediyesi Sağlık Yerleşkesi, Kent Meydanı ve Halk Ekmek Fırını Projeleriyle İlerliyor

Tarsus Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sağlık Yerleşkesi, Kleopatra Kent Meydanı ve 2. Halk Ekmek Fırını projeleri hızla devam ediyor. Sağlık Yerleşkesi, bölgede yaşayanların sağlık düzeyini artırmayı ve toplum sağlığına katkı sağlamayı amaçlarken, Kent Meydanı estetik ve sanatsal bir alan olarak Tarsuslulara nefes aldıracak. Ayrıca, ikinci ekmek fabrikası sayesinde Tarsus halkının ekonomik yükü hafifleyecek.

Tarsus Belediyesince ilçenin kalkınması için hayata geçirilen Sağlık Yerleşkesi, Kleopatra Kent Meydanı ve 2. Halk Ekmek Fırını çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temelinde kullanılan sağlam beton ile depreme dayanıklı yapılar arasında yer alacak olan 'Sağlık Yerleşkesi', bölgede yaşayanların sağlık düzeyini artırmayı ve toplum sağlığına katkı sağlamayı amaçlıyor. İçerisinde sağlık alanında çeşitli hizmetler sunulacak. Gezici sağlık hizmetleri, temel laboratuvar hizmetleri, sağlık taramaları ve eğitim gibi önemli faaliyetler, tüm halkın sağlık bilincini artırmaya yönelik olarak düzenlenecek. Proje, özellikle öncelikli hedef gruplara yönelik farkındalık ve duyarlılık oluşturarak sağlık bilgi ve becerilerini artırmayı, toplumda olumlu davranış değişiklikleri meydana getirmeyi hedefliyor.

Kent Meydanı Tarsuslulara nefes aldıracak

Çalışmaları devam eden, arkeopark niteliğinde Kent Meydanı olarak değerlendirilen Caminur Mahallesi'nde bulunan alanda, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan projeler çerçevesinde yürütülen çalışmalarla Tarsuslular, estetik ve sanatsal olarak önemli bir alana sahip olacak.

Tarsus Belediyesi tarafından yapımı tamamlanacak taşınmaz kültür varlıklarının sergilenip korunduğu alanı ziyaret edecek olan vatandaşlar, meydanda kentin çok katmanlı tarihsel zenginliğine tanıklık etmenin yanı sıra, bilgi alıp vakit geçirmeleri için farklı unsurları da deneyimleyebilecek. Meydanın tamamlanmasıyla aynı zamanda kenti ziyaret eden turistlerin, burada vakit geçirebileceği önemli turizm alanı oluşturulmuş olacak.

Kemalpaşa Mahallesi'nde ikinci ekmek fabrikası çalışmalarını da devam ederken, fabrikada üretilecek uygun fiyatlı ekmek sayesinde Tarsus halkının ekonomik yükü hafifleyecek. 400 bini aşkın nüfusa sahip Tarsus'ta ekmek alımında yaşanan zorlukların önüne geçilecek. Hijyen koşullarına uygun olarak üretilen 210 gram ağırlığındaki ekmekler, Tarsus Belediye Ekmek Fırınında 3 TL'den uygun fiyatla satışa sunuluyor. Gösterilen yoğun talep üzerine ve Tarsusluların ekmeğe ulaşımı kolaylaştırmak için 2. ekmek fabrikasının çalışmaları devam ediyor.

"Her zaman halkımızın yanındayız"

Tarsus Belediye Başkan Haluk Bozdoğan, yapılacak projelere değinerek, "Söz verdiğimiz üzere koşullar ne olursa olsun her zaman halkımızın yanındayız. Hiç durmaksızın hizmetimizi Tarsus için gerçekleştirmek üzere buradayız. 3 önemli mega projemizin de çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çok yakında tamamlanıp halkımızın hizmetine sunmanın heyecanını yaşayacağız" dedi. - MERSİN