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Türkiye tarımsal hasılada Avrupa 1'incisi oldu

Türkiye tarımsal hasılada Avrupa 1'incisi oldu
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2025 yılında 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Avrupa'da 1'inci, dünyada 7'nci sırada olduğunu açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2025 yılında 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 7'nci olduğunu açıkladı.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarımda tarihi rekor, Türkiye küresel ligde zirvede. Dünya Bankası 2025 Tarımsal Hasıla Raporu'na göre, tarımsal hasılamız tarihte ilk kez 80 milyar dolar barajını aşarak 83,2 milyar dolara ulaştı. Avrupa'da 1'inci, dünyada 7'nci sıradayız. Toprağa hayat veren, bu gururu bizlere yaşatan tüm üreticilerimize, çiftçilerimize, ihracatçılarımıza ve sanayicilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Anadolu'nun bereketi, Türkiye'nin gücü olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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