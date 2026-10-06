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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, şeker temsilcilerini Elitaş'ın katılımıyla ağırladı

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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, şeker temsilcilerini Elitaş'ın katılımıyla ağırladı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şeker sektörü temsilcilerini Bakanlıkta ağırladı. AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş'ın da katıldığı toplantıda geçen yıl, gelecek dönem ve sektör önerileri istişare edildi; Yumaklı, güçlü üretim için paydaşlarla çalışacaklarını belirtti.

(ANKARA) - Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şeker sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabınndan yaptığı açıklamada, şeker sektörünün temsilcileriyle bir araya geldiğini belirterek, "Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK), Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Pancar Şekeri Üreticileri Derneği (PANŞEK) yöneticilerini Bakanlığımızda misafir ettik. Ak Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş'ın da katıldığı toplantıda; geride bıraktığımız yılın değerlendirilmesi, önümüzdeki döneme ilişkin öngörüler ile tarafların görüş ve önerilerini, sektörün bütün süreçleri itibariyle kapsamlı şekilde istişare ettik. Üreticimizden sanayicimize, sektörümüzün tüm paydaşlarıyla birlikte, stratejik öneme sahip şeker sektörümüzün sürdürülebilir, kaliteli ve güçlü bir üretim yapısına sahip olması için sektörümüzle omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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