Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Özbekistan ile 5 milyar dolarlık ticaret hedefini ele aldı

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(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Özbekistan Tarım Bakanı Ibrokhim Abdurakhmonov ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki tarımsal iş birliği ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik adımlar ele alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Özbekistan Tarım Bakanı Ibrokhim Abdurakhmonov ve beraberindeki heyetle görüştü.

Yumaklı, görüşmede Türkiye ile Özbekistan arasındaki tarımsal iş birliğinin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik başlıkların değerlendirildiğini belirtti.

İki ülke cumhurbaşkanlarının ortaya koyduğu 5 milyar dolarlık ticaret hedefine tarım ve gıda sektörünün güçlü katkı sunacağını ifade eden Yumaklı, "Bilgi ve tecrübe paylaşımıyla tarımsal gücümüzü ortak akılla büyüteceğiz" dedi.

Yumaklı, Özbek mevkidaşına ve heyetine misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: ANKA