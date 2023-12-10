Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kadın Kooperatiflerine Destek Verdi

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Atatürk Orman Çiftliği'nin (AOÇ) 2020 yılından bu yana 369 milyon TL'lik ürün satın alarak kadın kooperatifleri ve üretici birliklerine destek sunduğunu duyurdu.

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açılamada, bakanlığa bağlı kuruluşlardan olan AOÇ'nin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin alınarak kurulan kadın kooperatifi ve birliklerin ürettikleri ürünleri son tüketiciye aracısız ulaştırdığını belirterek, böylece üye çiftçilerin sosyoekonomik açıdan desteklenmesinin amaçlandığını ifade etti. AOÇ'nin kadın kooperatifleri ve üretici birliklerinden mısır unu, reçel ve baharat çeşitleri, makarna, pekmez, tarhana, erişte, ekşi maya, bazlama, pestil, meyve suları, zeytin, salça, peynir, et ürünleri, süt tozu, tereyağı, çiğ inek sütü gibi ürünler aldığını aktaran Yumaklı, bu ürünlerin satışa sunulmadan önce gerekli gıda kontrollerinin yapıldığını ve onay alan ürünlerin AOÇ mağazaları aracılığıyla tüketicilerle buluşturulduğunu kaydetti.

'DESTEK OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Kadın kooperatifi ve birliklerden ürün almaya 2020 yılında başladıklarını bildiren Yumaklı, "2020 tarihinden bu yana 26 ilimizde faaliyet gösteren kadın kooperatifi ve üretici birliklerine destek oluyoruz. Bakanlık olarak bu üreticilerimize pazarlama ve satış konularının dışında; paketleme, etiketleme, hijyen gibi konularda eğitimler de verilmekte, satış ve pazarlama noktasında daha etkili olmaları sağlanmaktadır. Kadın üreticilerimizin, kooperatiflerin ve birliklerin daima destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Kooperatiflerimizden ve üretici birliklerimizden 2020'den bu yana toplam 32 milyon TL'lik ürün satın alarak mağazalarımızda aracısız olarak tüketiciyle buluşturduk. Bu yıl aldığımız ürünler için şu ana kadar 14 milyon TL'yi bulan bir ödeme gerçekleştirdik" dedi.

AOÇ eliyle 2020 yılında 60 milyon, 2021'de 80 milyon, 2022'de 87 milyon ve 2023'te 110 milyon TL olmak üzere toplam 337 milyon TL değerinde ham madde ve tarımsal ürün satın alındığını vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti: "Bu ürünler AOÇ fabrikalarında işlendikten sonra yine AOÇ mağazaları başta olmak üzere piyasaya arz edildi. Bir başka ifadeyle, kadın kooperatifi ve üretici birliklerine sağlamış olduğumuz katkı 2020'den bu yana 369 milyon TL'yi buldu. Bu rakamı daha da yukarılara çekme gayretindeyiz. Üretici, birlik ve kooperatiflerden ham madde temin etmeye ve üretmiş oldukları ürünleri Atatürk Orman Çiftliğimiz vasıtasıyla piyasa değerinde satın almaya, kadın kooperatifleri ve üretici birliklerinin ürünlerine pazar imkanı sağlamaya devam edeceğiz."