Tarım Reformu Genel Müdürü Yıldız Amasya'da ziyaretlerde bulundu

Osman Yıldız, Amasya'da tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve üreticiler için bol kazanç diledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ziyarette, kentte yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Yıldız, tarımsal üretimin geliştirilerek, verimliliğin artırılmasına dikkati çekti.

Amasya'da tarım ve hayvancılığı daha ileri taşımak için emek veren herkese teşekkür eden Yıldız, üreticileri de ziyaret ederek bol ve bereketli kazançlar diledi.

