Tüik: Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Aralık Ayında Aylık Yüzde 3,06, Yıllık Yüzde 36,01 Arttı

(ARALIK) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'nde 2025 yılı Aralık ayı verilerini açıkladı. Buna göre, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 36,01 artış gerçekleşti.

TÜİK, 2025 Aralık ayına ilişkin "Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi"ni açıkladı.

Buna göre, Tarım-ÜFE'de, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,47 artış oldu.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,00, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,59 ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 6,25 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 8,57 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 1,32 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,59 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 125,68 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 22,27 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

