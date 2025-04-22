Tarım Müdürü Kapar, Çiftçileri Ziyaret Etti

Tokat Pazar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, çiftçileri ziyaret etti.

Kapar, teknik personeli ile mısır ve ayçiçeği ekimi yapan çiftçileri ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Teknik personeli ile sahada arazi kontrollerine devam ettiklerini anlatan Kapar, "Birlikte üretiyoruz, ülkemiz kazanıyor. Verimli arazilerimizde bir hafta içinde yaklaşık yüz bin dekar mısır ve ayçiçeği tohumlarının ekimleri tamamlanacaktır. Bismillah diyerek evinden çıkan, rızkı için arazisine, yollara koyulan alın teri ile toprakta ekim, dikim yapan tüm üreticilerimize bereketli bir üretim olmasını yüce Mevla'mızdan niyaz ediyoruz." dedi.

Üreticiler de Kapar ve müdürlük personeline teşekkür etti.