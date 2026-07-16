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Bakan Yumaklı: 1874 personel alımı sürecini başlatıyoruz

Bakan Yumaklı: 1874 personel alımı sürecini başlatıyoruz
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın gücüne güç katacak 1874 yeni personel alımı sürecini başlattıklarını duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bakanlığımızın gücüne güç katacak 1874 personel alımı sürecini başlatıyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizi büyütmeye devam ediyoruz. Bakanlığımızın gücüne güç katacak 1874 personel alımı sürecini başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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