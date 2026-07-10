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Antalya'da tarihi geçmiş gıda satan zincir market mühürlendi

Antalya'da tarihi geçmiş gıda satan zincir market mühürlendi
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Antalya'nın Serik ilçesinde, son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünleri satan bir zincir market, zabıta ekiplerince mühürlenerek 3 gün süreyle kapatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde tarihi geçmiş gıda satan zincir market, zabıta ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.

Belek Mahallesi'nde Serik Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan rutin denetimler sırasında, bir işletmede son tüketim tarihi geçmiş çok sayıda gıda maddesi tespit edildi.

Tüm uyarılara rağmen tarihi geçmiş ürünleri satmaya devam eden işletme hakkında Serik Belediyesi Encümeni tarafından 3 gün kapatma cezası verildi.

Kararın ardından zabıta ekipleri, halk sağlığını tehlikeye atan zincir marketi mühürleyerek 3 gün süreyle faaliyetinden men etti.

Kaynak: AA / Servet Tümer
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