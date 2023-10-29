Taraftar Grubu 'Gecekondu'dan, Ankara Kalesi'nde Meşaleli Cumhuriyet Kutlaması

Ankaragücü'nün taraftar grubu Gecekondu, Cumhuriyet'in 100. yılını Ankara Kalesi'nde meşalelerle kutladı.

Ankaragücü'nün taraftar grubu Gecekondu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bu akşam Ankara Kalesi'nde kutlama yaptı. Cumhuriyet'in 100. yılında meşalelerle yapılan kutlamada, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atılırken, zafer marşları dinlendi.