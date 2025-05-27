Tanzanya, 2027 Afrika Uluslar Kupası için Yeni Stadyum İnşa Ediyor

ARUSHA, 27 Mayıs (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Tanzanya'nın Arusha kentinde Çin Demiryolu İnşaat Mühendisliği Grubu tarafından inşa edilen büyük bir stadyum görülüyor, 28 Nisan 2025.

2027 Afrika Uluslar Kupası'na (AFCON) ev sahipliği yapması planlanan stadyum, sadece bir spor tesisi değil, aynı zamanda ülkenin büyük uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapma konusundaki kararlılığını da simgeliyor. (Fotoğraf: Çin Demiryolu İnşaat Mühendisliği Grubu/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)