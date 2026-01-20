Haberler

Talas'ta 2025'te 381 yeni iş yeri açıldı

Güncelleme:
Talas'ta geçen yıl açılan 381 yeni iş yeri arasında gıda sektöründe hızlı yemek, bakkaliye ve kuaför salonları ön planda. İlçenin ekonomik gelişimi dikkat çekiyor.

Talas'ta geçen yıl 381 yeni iş yeri, ruhsat alarak faaliyetlerine başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, açılan iş yerleri arasında bakkaliye, hızlı yemek yenen işletmeler, şarküteri, kafeterya, emlak ofisi, kahvaltı salonu, kuaför, lokanta, sağlıklı yaşam ve spor merkezi, e-spor merkezi, kahvehane, çiğ köfte salonu, sıhhi ve gayrisıhhi müessese gibi 23 farklı iş yeri yer alıyor.

Bu iş yerleri arasında en fazla ruhsat alan işletme türü 47 ile hızlı yemek yiyen işletmeler olurken, bunu 44 bakkaliye ve 38 erkek ve kadın kuaför salonu izledi.

Yeni açılan iş yerlerinin büyük bölümünün gıda üretimi ve tüketimine yönelik olması dikkati çekerken, kişisel bakıma yönelik iş yerleri sağlıklı yaşam ve spor alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin bulunması da ilçenin her alanda gelişme kaydettiğinin göstergesi oldu.

