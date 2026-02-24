Haberler

Talas'ta ramazanda sıkı denetim

Güncelleme:
Talas Belediyesi, ramazan ayında vatandaşların huzurlu alışveriş yapabilmesi için pazar yerleri ve fırınlarda denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri, ürün gramajı ve fiyat etiketleri üzerinde kontroller yaparak tüketici haklarını koruma ve esnaf arasında adil ticaret ortamı oluşturma hedefinde.

Talas Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferinde vatandaşların huzurlu ve güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla ilçe genelinde faaliyet gösteren pazar yerleri ve fırınlarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, özellikle ürünlerin gramajı ile fiyat etiketlerinin uyumu incelendi.

Fırınlarda ekmekler tek tek tartılarak gramaj uygunluğu kontrol edilirken, pazar yerlerinde tezgahlardaki ürünlerin etiket fiyatları ile satış fiyatlarının örtüşüp örtüşmediği denetlendi.

Ramazan ayında artan alışveriş yoğunluğu dikkate alınarak yapılan uygulamalarla hem tüketici haklarının korunması hem de esnaf arasında adil ticaret ortamının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ramazan ayının huzur içinde yaşanması için sahada olduklarını, vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesini öncelediklerini ve ilçede ramazanın karşılıklı güven duygusuyla yaşandığını belirtti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
