Talas'ta zabıta ekipleri, ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi

Talas Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde market, kafe ve restoranlarda denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve doğru fiyatlandırılmış ürünlere ulaşması için gün boyunca süren kontrollerde ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini, et ve süt ürünlerinin saklama koşullarını, hijyen standartlarını, etiket ile fiyat uyumunu ve genel düzeni inceledi.

Denetimler sırasında özellikle gıda depolama alanları detaylı şekilde kontrol edilirken, soğuk hava depolarındaki ürünlerin saklama sıcaklıklarından raf düzenine kadar tüm koşullar da ekipler tarafından denetlendi.

Son kullanma tarihi yaklaşan ve uygun şartlarda muhafaza edilmeyen ürünlere el konulurken, uygunluk taşımayan 5 işletmeye geçici olarak faaliyetten men cezası uygulandı.

Kafe ve restoran denetimlerinde ise masa düzeninden hijyene, kullanılan malzemelerin temizliğinden işletmelerin genel uygunluğuna kadar pek çok unsur kontrol edilirken, zabıta memurları da tespitlerini detaylı olarak kayıt altına alarak işletmelere gerekli yönlendirmeleri yaptı.

Denetimlerin ilçe genelinde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.