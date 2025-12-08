Haberler

Talas'ta zabıta ekipleri, ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi

Talas'ta zabıta ekipleri, ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Talas Belediyesi zabıta ekipleri, market, kafe ve restoranlarda gerçekleştirdikleri denetimlerde hijyen standartları ve ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti. Uygun koşullarda muhafaza edilmeyen ürünlere el konuldu, bazı işletmelere ise geçici olarak faaliyetten men cezası uygulandı.

Talas Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde market, kafe ve restoranlarda denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve doğru fiyatlandırılmış ürünlere ulaşması için gün boyunca süren kontrollerde ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini, et ve süt ürünlerinin saklama koşullarını, hijyen standartlarını, etiket ile fiyat uyumunu ve genel düzeni inceledi.

Denetimler sırasında özellikle gıda depolama alanları detaylı şekilde kontrol edilirken, soğuk hava depolarındaki ürünlerin saklama sıcaklıklarından raf düzenine kadar tüm koşullar da ekipler tarafından denetlendi.

Son kullanma tarihi yaklaşan ve uygun şartlarda muhafaza edilmeyen ürünlere el konulurken, uygunluk taşımayan 5 işletmeye geçici olarak faaliyetten men cezası uygulandı.

Kafe ve restoran denetimlerinde ise masa düzeninden hijyene, kullanılan malzemelerin temizliğinden işletmelerin genel uygunluğuna kadar pek çok unsur kontrol edilirken, zabıta memurları da tespitlerini detaylı olarak kayıt altına alarak işletmelere gerekli yönlendirmeleri yaptı.

Denetimlerin ilçe genelinde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
İmamoğlu'nun diploma davasında 3. duruşma! Salonda yaşananlar mahkeme başkanını kızdırdı

Salonda olanlar mahkeme başkanını kızdırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü bugün İstanbul'da kaydedildi

Görüntü bugün İstanbul'dan
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek

Dikkat sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Yavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin

Çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin
Türkiye'nin dev şirketi, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor

Türkiye'nin dev markası, ülkenin en büyük hava yolu şirketini alıyor
Görüntü bugün İstanbul'da kaydedildi

Görüntü bugün İstanbul'dan
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim

3 spikere gözaltının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baş'tan iddialı sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz

Kongreye damga vuran sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz
İllerden peş peşe haberler! Çok sayıda yol ulaşıma kapandı

İllerden peş peşe haberler! Çok sayıda yol ulaşıma kapandı
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu

2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Gözünü şampiyonluğa dikti! Ezeli rakibin yıldızını istiyor
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı

Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı 11 mahalle karantinaya alındı
Dev banka 10 bin kişiyi işten çıkarıyor

Ülkenin en büyük bankası binlerce kişiyi işten çıkarıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.