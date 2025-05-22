Taklamakan Rallisi: Çöl ve Dağların Arasında Heyecan

1. Yarış arabalarının çeşitli görüntüleri

Çin'de düzenlenen Taklamakan Rallisi'nin heyecanını hiç yaşadınız mı? Uçsuz bucaksız çöller ve heybetli dağların arasında yükselen motor uğultusu, sessizliği yarıp geçer. Yarış arabaları, önlerine çıkan kum tepelerini ve kanyonları öfkeyle esen, durdurulamaz ve dizginlenemez rüzgarlar gibi aşar.

Bu yılki organizasyon, 20 Mayıs'ta Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Aksu kentinde başladı. 13 gün sürecek rallide katılımcıların toplamda yaklaşık 4.500 kilometre yol kat etmesi planlanıyor.

Gobi ve Yadan gibi zorlu arazilere ve çöllere ev sahipliği yapan yarışma, 10 özel bölümden oluşan ve 2.350 kilometre uzunluğundaki teknik parkurlarıyla katılımcılarına unutulmaz anlar vaat ediyor.

İlk kez 2005'te düzenlenen Taklamakan Rallisi, geçen 20 yılda dünya çapında prestijli bir etkinliğe dönüştü. Uluslararası Otomobil Federasyonu takvimine giren organizasyon, artık küresel otomotiv devlerinin resmi olarak katıldığı önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xinjiang'dan bildiriyor. (XHTV)