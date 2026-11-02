Takasbank Genel Müdürü Arıncı'ya fon soruşturmasında yurt dışı yasağı getirildi

Takasbank Genel Müdürü Arıncı'ya fon soruşturmasında yurt dışı yasağı getirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin fon soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Hakimlik, Arıncı'ya yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü getirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.
Arıncı, bu kapsamda ifadeye çağrıldı.
İfadesi alınan Arıncı, savcılıkça nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, Arıncı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.