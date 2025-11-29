Taiwan'da Silah Alımları Protesto Edildi

TAİPEİ, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Taiwan bölgesinde Taipei'de bir araya gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti, Taiwan lideri Lai Ching-te'nin ABD'den silah satın almak için savunma harcamalarına 40 milyar ABD doları ek bütçe ayırma kararını protesto etti.

Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin halkın geçim kaynaklarını tehlikeye atan pervasız askeri alımların derhal durdurulmasını talep eden göstericiler, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında barışçıl diyaloğun yeniden kurulmasını istedi.

Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin halkın refahını tehlikeye atarak ayrılıkçı gündemi ve aşırı askeri harcamaları zorladığını belirten Taiwan İşçi Partisi Başkanı Wu Jung-yuan, "Taiwan halkı uyanış ve kendini kurtarma konusunda kritik bir dönemden geçiyor. Geçim kaynaklarımızı ve barışı korumalıyız" dedi.

Taiwan Sol Partisi Genel Sekreteri Huang Te-pei de Taiwanlı yurttaşların hedefinin, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında barışçıl ve güvenli bir ilişki kurulması olduğunu vurgulayarak, ABD silahları için savunma bütçesinin artırılmasına kararlı şekilde karşı çıkılması çağrısında bulundu.

İşçi Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Hsu Meng-hsiang, Lai'nin anakarayı sözde "dış düşman güç" olarak göstererek halkın beynini yıkamaya çalıştığını ve anakaradan gelen sözde "saldırılara" direnmek için ABD'den silah satın almanın gerekli olduğunu iddia ettiğini söyledi.

Hsu, Lai'nin bu iddiasının tamamen saçmalık olduğunu söyledi.

Protestocular ayrıca yayımladıkları bildiride Taiwan halkının uzun süredir düşük ücretler, yüksek konut maliyetleri ile yetersiz yaşlı bakımı ve sağlık hizmetlerine maruz kaldığını ve Demokratik İlerleme Partisi yetkilileri ile ABD silah tüccarlarının pazarlık kozu haline gelmemeleri gerektiğini vurguladı.

Bildiride, "Taiwan halkı bu sonuçları üstlenmek zorunda değildir ve Demokratik İlerleme Partisi yetkilileri ile dış güçlerle birlikte risk almayı hiçbir zaman kabul etmemiştir" ifadeleri yer aldı.