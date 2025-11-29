Haberler

Taiwan'da Silah Alımları Protesto Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Taiwan lideri Lai Ching-te'nin ABD'den silah almak için ek bütçe ayırma kararını protesto eden sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler, barışçıl diyaloğun önemine vurgu yaptı.

TAİPEİ, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Taiwan bölgesinde Taipei'de bir araya gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti, Taiwan lideri Lai Ching-te'nin ABD'den silah satın almak için savunma harcamalarına 40 milyar ABD doları ek bütçe ayırma kararını protesto etti.

Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin halkın geçim kaynaklarını tehlikeye atan pervasız askeri alımların derhal durdurulmasını talep eden göstericiler, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında barışçıl diyaloğun yeniden kurulmasını istedi.

Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin halkın refahını tehlikeye atarak ayrılıkçı gündemi ve aşırı askeri harcamaları zorladığını belirten Taiwan İşçi Partisi Başkanı Wu Jung-yuan, "Taiwan halkı uyanış ve kendini kurtarma konusunda kritik bir dönemden geçiyor. Geçim kaynaklarımızı ve barışı korumalıyız" dedi.

Taiwan Sol Partisi Genel Sekreteri Huang Te-pei de Taiwanlı yurttaşların hedefinin, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında barışçıl ve güvenli bir ilişki kurulması olduğunu vurgulayarak, ABD silahları için savunma bütçesinin artırılmasına kararlı şekilde karşı çıkılması çağrısında bulundu.

İşçi Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Hsu Meng-hsiang, Lai'nin anakarayı sözde "dış düşman güç" olarak göstererek halkın beynini yıkamaya çalıştığını ve anakaradan gelen sözde "saldırılara" direnmek için ABD'den silah satın almanın gerekli olduğunu iddia ettiğini söyledi.

Hsu, Lai'nin bu iddiasının tamamen saçmalık olduğunu söyledi.

Protestocular ayrıca yayımladıkları bildiride Taiwan halkının uzun süredir düşük ücretler, yüksek konut maliyetleri ile yetersiz yaşlı bakımı ve sağlık hizmetlerine maruz kaldığını ve Demokratik İlerleme Partisi yetkilileri ile ABD silah tüccarlarının pazarlık kozu haline gelmemeleri gerektiğini vurguladı.

Bildiride, "Taiwan halkı bu sonuçları üstlenmek zorunda değildir ve Demokratik İlerleme Partisi yetkilileri ile dış güçlerle birlikte risk almayı hiçbir zaman kabul etmemiştir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Taraftarın çıldırdığı olayı ayakta alkışladı
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Hayranlığı başına bela oldu! Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu

Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu
Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Taraftarın çıldırdığı olayı ayakta alkışladı
Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor

Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Öldüresiye dövdü, sonra polis merkezine gidip teslim oldu

Dakikalarca öldüresiye dövdü, sonra hiç beklenmeyen bir şey yaptı
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi
Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Kadro dışında bekletiriz

Rafa Silva krizinde yeni gelişme
Venezuela'da yakıt tankerine baskın: Gizli bölmelerde 500 kilo kokain ele geçirildi

Bu görüntüler Trump'ın savaş ilan etmesine yeter
Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na mı? Özgür Özel'in sözleri salonda alkış tufanı kopardı

Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na mı? Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı
Düzce bu görüntüleri konuşuyor! Dilenci çırılçıplak soyunup kaçtı

Bir şehrimizin konuştuğu görüntüler! Çırılçıplak soyunup kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.