Tai Dağı'nda ilk kez düzenlenen robot tırmanma yarışına yaklaşık 90 takım katıldı

Tai Dağı'nda ilk kez düzenlenen robot tırmanma yarışına yaklaşık 90 takım katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in Shandong eyaletine bağlı Tai'an kentindeki Tai Dağı'nda pazartesi günü ilk kez düzenlenen Dünya Robot Tırmanma Yarışması'nda yaklaşık 90 takım mücadele etti. Takımlar, tarihi yürüyüş parkurlarında kıyasıya yarıştı.
TAİAN, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Tai'an kentinde robot tırmanma yarışı düzenlendi.
Kentte bulunan Tai Dağı'nda pazartesi günü ilk kez gerçekleştirilen 1. Tai Dağı Dünya Robot Tırmanma Yarışması kapsamında yaklaşık 90 takım, tarihi yürüyüş parkurlarında kıyasıya mücadele etti.
Kaynak: Xinhua