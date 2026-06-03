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Tahtaköprü Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı

Tahtaköprü Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı
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Hatay'daki Amik Ovası'nın önemli sulama kaynaklarından Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı. Baraj, 109 bin 500 dekarlık tarım arazisini suluyor.

Hatay'daki Amik Ovası'nın önemli sulama kaynaklarından Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi tam kapasiteye ulaştı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede geçen yıl eylülden bu yana etkili olan yağışların ardından Tahtaköprü Barajı'ndaki doluluğun yüzde 100'e ulaştığını belirtti.

Erdoğan, 1974'te hizmete giren barajdaki su hacminin en yüksek seviyelerinden birine çıktığını, savakların açılarak kontrollü su tahliyesine başlandığını ifade etti.

Osman Erdoğan, su hacmi yaklaşık 450 milyon metreküpe ulaşan barajın İslahiye ile Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde toplam 109 bin 500 dekarlık tarım arazisinin sulanmasına katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
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