Haberler

Tahran Maratonu yetkilileri dini ve hukuki kurallara uyulmadığı için soruşturuluyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran yargısı, Tahran'daki maratonda dini ve hukuki kurallara uyulmadığı gerekçesiyle organizasyon yetkilileri hakkında soruşturma başlattı. Dün Velayet Parkı'nda 10 kilometrelik koşu düzenlendi; başörtüsü takmayan bazı kadın koşucuların görüntülerinin yayımlanması tepki çekti.

İran yargısı, başkent Tahran'da düzenlenen maraton koşusu organizasyonunda dini ve hukuki kurallara uyulmadığı gerekçesiyle organizasyon yetkilileri hakkında adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran Başsavcılığı, etkinliğin "dini ve hukuki" standartlara uymaması nedeniyle Tahran Maratonu'nun düzenlenmesinde görev alan kişiler ve organizasyonun sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Buna göre, söz konusu kişiler hakkında adli işlem soruşturma süreci başlatıldığı ifade edildi.

İran'ın başkenti Tahran'da dün 10 kilometrelik bir maraton koşusu düzenlenmişti. Yarış, Tahran'daki Velayet Parkı'nda çok sayıda koşucunun katılımıyla gerçekleştirilmişti. Koşunun ardından, başörtüsü takmayan bazı kadın koşucuların görüntülerinin yayımlanması bazı kesimlerin tepkisini çekmişti.

Kaynak: AA
Trabzon'da derbi öncesi korkutan görüntüler! Şehri su bastı

Korkutan görüntüler! Bir ilimiz geceyi böyle geçirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dedektörle arama yaptığı tarlasında hazine buldu

Bulduğu hazineyle hayatı kurtuldu

Ülke bu derbiyi konuşuyor! Polis harekete geçti

Dev derbi öncesi olanlar oldu!
Gaziosmanpaşa'da taciz iddiası sonrası sokak ortasında saldırı! Çift darbedildi, o anlar kamerada

Taksi beklerken eski komşularıyla karşılaştılar! Sonrası kamerada
Boğaziçi'nin efsane hocası Prof. Dr. Uğur Ersoy hayatını kaybetti

'Hocaların hocası' hayatını kaybetti
İsrail bağlantılı şebekeye yönelik dev operasyonda 201 gözaltı

İsrail bağlantılı şebekeye büyük darbe: 201 kişi gözaltında

Harry Kane Bundesliga tarihine geçti! Rekoru paramparça etti

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kritik 2 isme tutuklama