ABD-İsrail'in saldırılarının ardından Tahran'da petrol depolarında yoğun alevlerin yükseldiği görüldü

ABD- İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da petrol depolarına saldırıları nedeniyle meydana gelen patlamaların ardından petrol depolarında yoğun alevlerin yükseldiği görüldü.

Sosyal medyada, Tahran'da petrol depolarının yandığı görüntüler paylaşıldı.

Petrol depolarından yükselen alevler şehrin uzak bölgelerinden görüldü.

Fars Haber Ajansına konuşan ve adı açıklanmayan Petrol Bakanlığından bir yetkili, saldırılarda Tahran ve Kerec'de 3 petrol deposunun hedef alındığını doğrulamıştı.

İran Ulusal Petrol Rafineri ve Dağıtım Şirketi, ABD- İsrail saldırılarında Tahran ve Elburz eyaletlerinde vurulan petrol depolarındaki stokun önceden en az seviyeye indirildiğini ve yakıt tedarikinin diğer kaynaklardan sağlandığını duyurmuştu.