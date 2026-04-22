İran'ın başkenti Tahran'da günlük yaşam savaş öncesi rutinine dönüyor

İran'ın başkenti Tahran'da akşam saatlerinde ABD ve İsrail karşıtı gösteriler düzenlenirken, gündüzleri günlük yaşam normal seyrinde devam ediyor. Şehirde ticaret canlanırken, parklar ve kafeler de eski canlılığına kavuştu.

Tahran'da, İran ile ABD arasında varılan ve daha sonra ABD tarafından tek taraflı uzatılan ateşkesin ardından günlük yaşam büyük ölçüde normal seyrinde.

Şehir, savaş öncesi yoğunluğuna yeniden kavuşurken, insanların işlerinin başına döndüğü ve özellikle mesai saatlerinin ardından trafikte yoğunluk yaşandığı görülüyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte park ve bahçeler de yeniden doldu; kafeler de eski canlı günlerine döndü.

Sokakların yeniden eski canlılığına kavuşmasıyla birlikte ticaretin de hareketlendiği kentte, seyyar satıcıların önünde oluşan kalabalıklar dikkati çekiyor.

Talegani Caddesi'nde bulunan ve bugün müze olarak kullanılan eski ABD Büyükelçiliği binasının karşısına asılan, ABD'ye yönelik mesajlar içeren afişler ise kentteki siyasi atmosferin hala canlı olduğunu gösteriyor.

Söz konusu afişlerde, ABD'nin Japonya'ya attığı atom bombası, siyahilere yönelik ırkçı saldırılar, Yemen'deki rolü, Basra Körfezi'nde gözaltına alınan ABD askerleri, Afganistan işgali ve Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik girişimlere ilişkin görseller de yer alıyor.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
