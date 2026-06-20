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Tahran'da tasarruf kararına uymayan 30 kamu idaresinin elektriği kesildi

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İran'ın başkenti Tahran'da hükümetin elektrik tasarrufu kararına uymayan 30 kamu idaresinin elektriği kesildi. Yetkililer, tasarruf tedbirlerine uymayan kurumların elektriklerinin kesilmeye devam edeceğini duyurdu.

İran'ın başkenti Tahran'da hükümetin elektrik tasarrufu kararına uymayarak fazla tüketimde bulunan 30 kamu idaresinin elektriği kesildi.

İran devlet televizyonuna göre, Tahran Elektrik Dağıtım Şirketi başkentteki aşırı elektrik tüketimine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, hükümetin, kamu ve özel idarelerin elektrik tüketimini mesai saatlerinde en az yüzde 30, mesai dışı saatlerde ise en az yüzde 70 oranında azaltmaya yönelik aldığı elektrik tasarrufu tedbiri kararına uymayan 30 kamu idaresinin elektriğinin kesildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca tüm abonelerin elektrik tüketiminin, akıllı sayaçlar vasıtasıyla sürekli olarak takip edildiği ve tasarruf tedbirlerine uymayan işletme ve kamu kurumlarının elektriklerinin kesilmeye devam edeceği uyarısı yer aldı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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