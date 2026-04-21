Tahran Büyükelçisi Kırlangıç'tan ABD-İsrail saldırılarında ölenler için Tahran Valiliğine taziye ziyareti

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, ABD-İsrail saldırılarında ölenler için Tahran Valiliğine taziye ziyaretinde bulundu.

Kırlangıç, Tahran Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan'ı ziyaret etti.

Türk halkı adına, saldırılarda hayatını kaybedenler için taziye dileklerini ileten Kırlangıç, Türkiye'nin İran ile köklü bir tarihsel geçmişe sahip olduğunu ve iki ülkenin hem kültürel hem de dini açıdan ortak değerlere sahip olduğunu vurguladı.

Kırlangıç, saldırıların tamamen sona ermesini temenni ettiklerini dile getirdi.

Vali Mutemediyan ise Türkiye'nin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında sergilediği tutuma atıfta bulunarak, teşekkür etti.

İki ülke arasında tarihi, kültürel ve ekonomik ilişkilere dikkati çeken Mutemediyan, Tahran ve Ankara'da 30 milyar dolarlık ticaret hacmi için ciddi bir irade bulunduğunu ve hem İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan hem de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu hedefin gerçekleştirilmesi noktasında kararlı olduğu dile getirdi.

Mutemediyan ayrıca, İran ile Türkiye'nin, sınırdaki "bölücü faaliyetler" konusunda yaptığı işbirliğinin hem sınır güvenliğini sağladığını hem de bölge dışında bulunan ülkelerin girişimlerini boşa çıkardığını söyledi.

Türkiye sınırının Tahran için "Batı'ya açılan kapı", İran sınırının da Türkiye için "Orta Asya'ya açılan kapı" sayıldığını belirten Mutemediyan, iki ülke arasındaki sınır ilişkisinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
