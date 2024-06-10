Tacikistan Ekonomisi Son 8 Yılda Yüzde 7,4 Büyüdü

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ülke ekonomisinin son 8 yılda ortalama yüzde 7,4 büyüdüğünü, yoksulluğun ise 10,1 puan azaldığını belirtti.

Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Rahman, hükümet üyeleri ile iş insanlarının yer aldığı Ulusal Kalkınma Konseyi toplantısına katıldı.

Rahman, burada yaptığı konuşmada, çağdaş dünyadaki gerilimler ve olumsuz faktörlerin Tacikistan ekonomisi üzerindeki etkisine rağmen, ulusal ekonominin son sekiz yılda ortalama yüzde 7,4 büyüme kaydettiğini söyledi.

Uluslararası finans kuruluşlarının Tacikistan'ı hızlı büyüyen ekonomiye sahip ülke olarak değerlendirdiğini aktaran Rahman, son 8 yılda gayri safi yurt içi hasılanın 2,6 kat, kişi başına düşen gelirin ise 2,3 kat arttığını kaydetti.

Rahman, tüm bunların halkın yaşam standartlarının iyileştirilmesine katkıda bulunduğunu dile getirirken, hükümetin aldığı önlemler sayesinde 2015'te yüzde 31,3 olan ülkedeki yoksulluk oranının 2023'te yüzde 21,2'ye düştüğünü belirtti. Böylece son 8 yılda yoksulluğun 10,1 puan azaldığını vurgulayan Rahman, Dünya Bankası verilerine göre Tacikistan'ın yoksulluğu azaltma oranı açısından dünyanın önde gelen 10 ülkesi arasında yer aldığını dile getirdi.

İmamali Rahman ayrıca ülkesinin uluslararası ortaklarına seslenerek, Tacikistan'ın kalkınma önceliklerini daha fazla desteklemeleri çağrısında bulundu.