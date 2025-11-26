Haberler

Tabancalı Soyguncu Kuyumcuyu Soydu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, kask takan tabancalı bir şüpheli kuyumcu dükkanını soyarak 5 kilo altın çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, hırsız iş yeri çalışanını etkisiz hale getirip kaçtı. Polis, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, başında kask olan tabancalı soyguncunun, kuyumcu dükkanını soyma anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Reşadiye Caddesi'ndeki Yılmaz Şerbetçi'ye ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Başında kask bulunan tabancalı şüpheli, kuyumcu dükkanına girdi. Yanında getirdiği çantayı, iş yeri çalışanına uzatan şüpheli, altınları çantaya doldurmasını istedi. İçerisinde yaklaşık 5 kilo altın olan çantayı alan hırsız, tabanca doğrulttuğu çalışanın el ve ayağını bantla bağlayıp kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olaya ilişkin soruşturma geniş çaplı olarak sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/Ordu,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu

158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadından çarpıcı video

Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadın: Paris'te olsaydık...
Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi

Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek

Fiyatları düşürecek yasa geliyor
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.