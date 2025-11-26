Tabancalı Soyguncu Kuyumcuyu Soydu

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, başında kask olan tabancalı soyguncunun, kuyumcu dükkanını soyma anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Reşadiye Caddesi'ndeki Yılmaz Şerbetçi'ye ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Başında kask bulunan tabancalı şüpheli, kuyumcu dükkanına girdi. Yanında getirdiği çantayı, iş yeri çalışanına uzatan şüpheli, altınları çantaya doldurmasını istedi. İçerisinde yaklaşık 5 kilo altın olan çantayı alan hırsız, tabanca doğrulttuğu çalışanın el ve ayağını bantla bağlayıp kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olaya ilişkin soruşturma geniş çaplı olarak sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/Ordu,