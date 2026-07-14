Haberler

ABD'deki müzayedede T-rex iskeleti 50,1 milyon dolara satılarak rekor kırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York'ta düzenlenen açık artırmada neredeyse tam durumdaki Tyrannosaurus rex iskeleti 50,1 milyon dolara satılarak müzayedede satılan en pahalı dinozor fosili oldu. 'Gus' adı verilen 67 milyon yıllık fosil, 183 kemikten oluşuyor.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen açık artırmada, neredeyse tam durumdaki bir Tyrannosaurus rex (T-rex) iskeleti 50,1 milyon dolara alıcı bularak müzayedede satılan en pahalı dinozor fosili oldu.

CBS News'e göre 183 kemikten oluşan, yaklaşık 3,8 metre yüksekliğinde ve 11,6 metre uzunluğundaki T-rex iskeleti, New York'ta müzayede evi Sotheby's tarafından satışa çıkarıldı.

Sotheby's, tam monte edilmiş halde açık artırmaya sunulan iskeletin 20 ila 30 milyon dolar arasında satılmasını beklediğini açıklasa da yaklaşık 10 dakika süren ve 7 kişinin katıldığı müzayedede iskelet 50,1 milyon dolara alıcı buldu.

Müzayedede satılan en pahalı dinozor fosili olan T-rex fosili, nadir bulunan çok sayıda kaburga örneğini de içeriyor. Fosil, şimdiye kadar keşfedilen en büyük ve en iyi korunmuş T-rex iskeletlerinden biri olarak biliniyor.

Yaklaşık 67 milyon yıllık iskelet, fosillerin bulunduğu arazinin sahibi olan ve hayatını kaybeden sığır yetiştiricisi Gary "Gus" Licking'in anısına "Gus" adıyla anılıyor.

Daha önceki rekor temmuz 2024'te yine Sotheby's tarafından yaklaşık 45 milyon dolara satılan "Apex" adlı Stegosaurus iskeletine aitti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım

Oğuzhan da Haluk abisini sattı
Yalnız yaşayan adam, annesinin ölümünden 5 gün sonra evinde can verdi

Kapıyı kırıp eve giren ekipler acı manzarayla karşılaştı

Mbappe'nin babası oğlunu bir kalemde harcadı

Babası, oğlunu bir kalemde harcadı! Bu cevabı hiç kimse beklemiyordu
Zehra Güneş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım...

Zehra Güneş'ten olay itiraf: Daha 20 yaşındaydım...
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?

Kıyamet mi geliyor? Bu görüntü kısa sürede dünya gündemine oturdu
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım

İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım