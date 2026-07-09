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Suudi Arabistan ve Kanada arasında 3 mutabakat zaptı imzalandı

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Kanada Başbakanı Mark Carney, Cidde'de bir araya geldi. Enerji, telekomünikasyon ve yapay zeka gibi alanlarda 3 mutabakat zaptı imzalanırken, ortak koordinasyon konseyi kurulması kararlaştırıldı.

Suudi Arabistan ve Kanada, enerji, telekomünikasyon ve ekonomi alanlarında ikili ilişkileri ilerletmeyi hedefleyen 3 mutabakat zaptı imzalandı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkeyi ziyaret eden Kanada Başbakanı Mark Carney ile Cidde kentinde görüştü.

İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alan Bin Selman ve Carney, Suudi Arabistan ve Kanada arasında mutabakat zaptı imza törenine katıldılar.

Suudi Arabistan ile Kanada arasında imzalan 3 mutabakat zaptı, enerjinin yanı sıra telekomünikasyon, sanayi ve yapay zeka alanlarında yatırım gibi ikili ilişkileri ilerletmeyi hedefliyor.

Suudi Arabistan ve Kanada ayrıca, iki ülke ilişkilerini ileriye taşıyacak "ortak koordinasyon konseyinin" kurulması yönünde mutabık kaldı.

Riyad ve Ottawa yönetimleri, iki ülke arasında yaklaşık 5 yıl süren gerilimin ardından 24 Mayıs 2023'te diplomatik ilişkileri yeniden eski seviyesine çıkarma kararı almıştı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
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